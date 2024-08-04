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SR: ученые экспериментально доказали эффективность дронов в борьбе с комарами

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Международная группа специалистов из Всемирной программы по борьбе с комарами создала усовершенствованный метод сдерживания численности этих насекомых.

Он заключается в транспортировке с помощью дронов зараженных бактериями комаров и выпуске их в естественную среду. Ранее этот подход был трудно реализуем на практике.

Ученые разработали контейнер для дрона, вмещающий до 160 тыс. комаров. Беспилотное летательное устройство плавно доставляет по 150 насекомых в определенные районы.

Испытание на Фиджи показало эффективность метода: равномерное распределение зараженных комаров снижало количество переносчиков опасных заболеваний.

Таким образом, усовершенствованный подход с применением дронов позволяет лучше контролировать популяции комаров.

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