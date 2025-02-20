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SpyNote угрожает кражей денег: эксперт Мясоедов призвал использовать антивирусы

Автор На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

На форуме «Кибербезопасность в финансах» глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о вирусе SpyNote, который всё чаще используется для краж денег с банковских счетов россиян. По её словам, почти половина всех краж за последние полгода произошла именно с его помощью.

SpyNote маскируется под обычные программы и позволяет мошенникам наблюдать за действиями на телефоне, включая пароли и сообщения. Затем они могут удаленно открывать банковские приложения и забирать деньги. Набиуллина отметила, что некоторые банки уже защищены от этого вируса, а остальные получат защиту к концу марта.

SpyNote — это вирус-троян, который распространяется через сообщения со ссылками на скачивание. Эти сообщения выглядят как официальные, чтобы не вызвать подозрений. При скачивании устанавливаются два файла: один открывает безобидное изображение, а другой устанавливает вирус в фоновом режиме.

Эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов отметил, что SpyNote — лишь один из многих подобных вирусов. Он работает преимущественно на Android, где можно устанавливать приложения из открытых источников и запускать их в фоновом режиме.

Обычные пользователи не могут заметить работу таких вирусов, и антивирусные программы могут помочь в их обнаружении.

Для защиты от SpyNote банки внедряют специальные методы, которые не позволяют вирусам получать доступ к счетам клиентов. Эти меры ещё находятся в процессе внедрения, но пользователи могут защититься с помощью антивирусов и избегать переходов по ссылкам от незнакомых отправителей.

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