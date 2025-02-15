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Спутниковый интернет в РФ запустят в опытную эксплуатацию в 2027 году

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Российскую низкоорбитальную группировку спутников планируют ввести в опытно-промышленную эксплуатацию в конце 2026 года — начале 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он отметил, что несколько стран уже занимаются подобными технологиями, и проект находится на стадии реализации до 2030 года.

Основной целью запуска спутников является обеспечение быстрого и недорогого интернета. Григоренко подчеркнул, что такая группировка позволит получить доступ в интернет в любом уголке страны, даже без развитой наземной инфраструктуры.

Это особенно важно для развития технологий, таких как беспилотный транспорт и искусственный интеллект, так как большинство современного оборудования требует постоянного подключения к сети.

Генеральный директор «Бюро 1440» Алексей Шелобков добавил, что к 2027 году планируется запустить более 250 отечественных низкоорбитальных спутников. Эти сети будут использоваться средним и крупным бизнесом, государственными структурами и частными клиентами в таких областях, как добыча полезных ископаемых, геологоразведка, сельское хозяйство, связь, транспорт и туризм.

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