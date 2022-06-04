Спутниковый интернет «Марафон» обойдётся дешевле Starlink от SpaceX

Отечественный спутниковый интернет будет стоить намного дешевле чем Starlink от Илона Маска.

Как сказал директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Сергей Прохоров, абонентское оборудование для подключения к интернету будет стоит около 1,5 тыс. рублей, причем его можно будет дополнительно оснастить датчиками мониторинга наводнения, сейсмической активности или пожара.

Для развертывания российского спутникового интернета в космос запустят 380 спутников, а также 12 орбитальных аппаратов «Скиф» для широкополосного доступа в интернет, и 264 спутника для интернета вещей, весь проект обойдется в 180 миллиардов рублей.

Для сравнения оборудование для работы со спутниковым интернетом Starlink сейчас стоит 600 долларов, еще абонент должен будет заплатить 110 долларов абонентской платы.