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Спутниковый интернет «Марафон» обойдётся дешевле Starlink от SpaceX

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Отечественный спутниковый интернет будет стоить намного дешевле чем Starlink от Илона Маска.
Как сказал директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Сергей Прохоров, абонентское оборудование для подключения к интернету будет стоит около 1,5 тыс. рублей, причем его можно будет дополнительно оснастить датчиками мониторинга наводнения, сейсмической активности или пожара.

Для развертывания российского спутникового интернета в космос запустят 380 спутников, а также 12 орбитальных аппаратов «Скиф» для широкополосного доступа в интернет, и 264 спутника для интернета вещей, весь проект обойдется в 180 миллиардов рублей.

Для сравнения оборудование для работы со спутниковым интернетом Starlink сейчас стоит 600 долларов, еще абонент должен будет заплатить 110 долларов абонентской платы.

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