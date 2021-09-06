Спутниковая связь на iPhone 13 будет доступна только в некоторых регионах

Серия iPhone 13 принесет существенные обновления в модельный ряд. Хотя общая эстетика дизайна останется прежней, мы ожидаем, что компания оснастит устройства дисплеем ProMotion с более высокой частотой 120 Гц, улучшенными модулями камеры и меньшей выемкой. Помимо этого, на прошлой неделе мы также узнали, что в iPhone 13 будет реализована поддержка спутниковой связи LEO. В новом отчете говорится, что система спутниковой связи LEO будет доступна на моделях iPhone 13 только на некоторых рынках.

«Экстренные функции будут работать только в районах без сотовой связи и только на некоторых рынках. Apple планирует в конечном итоге развернуть собственный массив спутников для передачи данных на устройства, но реализация этого плана, вероятно, займет годы».

Помимо доступности этой функции в некоторых регионах, в отчете также упоминается, что Apple не предоставит пользователям iPhone возможность совершать звонки без покрытия сети.

«Некоторые спрашивали меня, означают ли эти новые функции, что iPhone можно использовать в качестве спутникового телефона и иметь возможность совершать звонки в любую точку мира без покрытия сотовой связи. Ответ — большое нет. Этого не произойдет ни сейчас, ни в следующем году, ни когда-либо в ближайшем будущем».

Марк Гурман также упоминает, что модели iPhone 13 будут оснащены новым оборудованием для спутниковой связи, которое на данный момент не готово. Кроме того, это было бы дорого, и, возможно, против него могли бы возмутиться операторы связи. Согласно сообщениям, вам нужно будет находиться на улице, и получение сигнала со спутника займет около минуты.

В последнем информационном бюллетене Power On Марка Гурмана из Bloomberg освещаются планы Apple по внедрению спутниковой связи LEO на моделях iPhone 13 только на некоторых рынках. Новая система спутниковой связи LEO позволит пользователям отправлять сообщения и совершать звонки даже без подключения к сети. Эта функция будет иметь огромное значение в удаленных местах без покрытия сети. Однако на некоторых рынках он появится вместе с iPhone 13.