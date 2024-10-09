Спрос на складные смартфоны в России увеличился на 30%

Группа М.Видео-Эльдорадо провела анализ спроса на складные смартфоны за 9 месяцев 2024 года и зафиксировала прирост на 30% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-5 брендов складных смартфонов вошли Samsung, Huawei, Honor, Motorola и Oppo. Лидером в сегменте Fold стал Honor с моделью Honor Magic V2, а в сегменте Flip — Samsung Galaxy Z Flip 5.

Для удобства клиентов М.Видео-Эльдорадо запустила 11 мультибрендовых зон в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие. В этих зонах покупатели могут ознакомиться с ассортиментом смартфонов сразу шести брендов: Samsung, Huawei, Oppo, Tecno, Motorola и Honor.

Зоны оснащены информационными таблицами с преимуществами моделей, а сотрудники магазинов готовы предоставить консультации. Всего в сети функционирует более 2000 брендированных зон смартфонов.