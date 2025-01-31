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Спрос на Samsung Galaxy S25 в первую неделю предзаказа вырос на 45 процентов

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Группа М.Видео-Эльдорадо подвела итоги первой недели предзаказа новых смартфонов Samsung Galaxy S25, начавшихся 22 января. Спрос на линейку увеличился на 45% по сравнению с Galaxy S24.

Спрос на Samsung Galaxy S25 в первую неделю предзаказа вырос на 45 процентов

Модель Galaxy S25 Ultra стала особенно популярной, её продажи выросли на 58%, а наиболее востребованная версия — с памятью 512 ГБ.

Все модели Galaxy S25 показывают высокий интерес к конфигурациям с большим объёмом памяти, а самые популярные цвета — черный и серый. Смартфоны оснащены улучшенными камерами и новыми функциями искусственного интеллекта, что делает их привлекательными для покупателей.

Galaxy S25 доступен в нескольких версиях с различной памятью и ценами, начиная от 99 999 рублей. Модель S25 Ultra предлагает ещё больше возможностей, включая поддержку стилуса S Pen и высококачественную камеру на 200 МП.

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