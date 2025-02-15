Спрос на игровые смартфоны растет, но их не выделяют в отдельную категорию

Спрос на мощные игровые смартфоны увеличивается, однако техноретейлеры и маркетплейсы до сих пор не создают для них отдельные категории.

Игровые устройства отличаются необычным, футуристичным дизайном и оснащены передовыми техническими характеристиками. Они имеют дополнительные функции, такие как дополнительные кнопки и системы охлаждения. Однако некоторые компоненты, например камеры, могут быть упрощены, чтобы избежать конкуренции с флагманскими моделями.

На рынке выделяются известные бренды, такие как Asus ROG с агрессивным дизайном и активным охлаждением, а также RedMagic от Nubia с мощной начинкой и RGB-подсветкой. У Xiaomi игровые смартфоны представлены линейками Black Shark и POCO F-серия, которые часто выбирают геймеры из-за хорошего соотношения цена-качество. Флагманские модели Huawei и Samsung также подходят для игр.

Несмотря на наличие этих устройств в магазинах, их обычно не выделяют в отдельную категорию в России, что затрудняет оценку реального спроса. Цены на модели Asus ROG варьируются от 80 до 122 тысяч рублей, а RedMagic стоят от 58 до 89 тысяч рублей. Есть и более доступные варианты, например Tecno Pova 6 Pro 5G и Realme 13 5G, спрос на которые за последний месяц увеличился на 12%.

Производители также внедряют программные решения для улучшения игрового процесса, такие как бесшовное переключение между Wi-Fi и мобильным интернетом. Эксперты советуют тестировать устройства лично, обращая внимание на их технические характеристики, чтобы выбрать подходящую модель для комфортной игры.

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