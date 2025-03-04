Спор между Arm и Qualcomm продолжается с новыми исками

Спор между Arm и Qualcomm по поводу интеллектуальной собственности, связанной с бывшей Nuvia, ещё не завершён. Хотя Qualcomm заявила, что Arm больше не требует запрета на продажу процессоров Snapdragon X для ПК, ситуация остаётся напряжённой.

3 января 2025 года Qualcomm подала иск, обвиняя Arm в неконкурентном поведении. Она утверждает, что Arm удерживает интеллектуальную собственность, которую должна была передать по лицензионному соглашению, и пытается вызвать у клиентов сомнения в своей способности выполнять обязательства по поставкам.

Кроме того, Qualcomm считает, что Arm обнародовала требование об отзыве лицензии во время конференции Snapdragon Summit, чтобы нанести ущерб её репутации. Хотя это уведомление было аннулировано, судебное заседание по иску назначено на март следующего года.

В предыдущем судебном деле суд оправдал Qualcomm по двум обвинениям из трёх. Arm настаивает на пересмотре дела, а судья предложила медиацию. Также Qualcomm обвиняет Arm в неисполнении условий соглашения с Nuvia в части защиты конфиденциальной информации.

Кроме того, Qualcomm утверждает, что глава Arm, Рене Хаас, мог скрывать намерения компании разрабатывать собственные чипы, что может повлечь серьёзные последствия для Arm, если это будет доказано.

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