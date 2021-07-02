Список Samsung Galaxy Z Fold3 раскрывает чипсет и оперативную память

Во многих сообщениях утверждалось, что Samsung может провести в августе мега-мероприятие Unpacked, чтобы анонсировать свои новые складные телефоны и умные часы. Ожидается, что Galaxy Z Fold 3 появится с несколькими улучшениями по сравнению с прошлогодним предшественником. Складной телефон появился на сайте тестирования Geekbench, чтобы показать его чипсет и оперативную память.

Устройство Samsung SM-F926U, появившееся на платформе для тестирования, называется Galaxy Z Fold3. Из листинга видно, что процессор Qualcomm с кодовым названием lahaina находится под капотом устройства. Чип состоит из основного ядра ЦП с тактовой частотой 2,84 ГГц, четырех ядер ЦП с частотой обработки 1,80 ГГц и трех ядер ЦП с частотой 2,42 ГГц.

Кодовое название чипа и его характеристики показывают, что Snapdragon 888 является движущей силой Z Fold3. В листинге указано, что устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 11. Складной телефон набрал 1124 и 3350 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно.

Предыдущие отчеты показали, что Galaxy Z Fold3 будет иметь 7,55-дюймовый складной экран AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц и 16-мегапиксельную камеру на дисплее. Для безопасности у него есть боковой сканер отпечатков пальцев. Устройство имеет 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей на передней панели и, как говорят, 10-мегапиксельную селфи-камеру.

На задней панели Z Fold3 будет 12-мегапиксельная система с тремя камерами. Он может предложить пользователям до 512 ГБ памяти. На некоторых рынках компания может выпустить версию процессора Exynos 2100.

Устройство может иметь аккумулятор емкостью 4400 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Ожидается, что он также поступит с поддержкой беспроводной зарядки и обратной зарядки. Z Fold3 будет поддерживать стилус S Pen, но вряд ли будет иметь для него специальный слот для хранения.

Источник — Astera.