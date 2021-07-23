Список Samsung Galaxy F42 5G на Geekbench раскрывает ключевые детали

Samsung готовится выпустить еще один телефон F-серии. Предстоящий Galaxy F42 5G был замечен на сайте тестирования Geekbench, что предполагает, что он может стать официальным в ближайшие несколько недель.

Galaxy F42 5G появился с номером модели SM-E426B на сайте тестирования. Устройство оснащено микросхемой MediaTek с названием модели MT6833V / NZA, что указывает на то, что оно питается от микросхемы Dimensity 700.

В списке также упоминается, что он имеет 6 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11. В одноядерном тесте Geekbench телефон набрал 559 баллов, а в многоядерном — 1719 баллов. Прежде чем появиться в Geekbench, телефон ранее был замечен на сайтах сертификации, таких как Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG и Бюро индийских стандартов (BIS).

Телефоны Samsung серии F — это просто ребрендированные версии существующих смартфонов серии A или M. В настоящее время Galaxy A22 5G — единственный телефон марки на базе чипа Dimensity 700. Следовательно, похоже, что Galaxy F42 5G может быть переименованным в A22 5G.

Источник — Astera.