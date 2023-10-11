Спикером FWD.Woman Summit стала адвокат Елена Финогенова

В Москве 29 сентября состоялся Саммит о поддержке женщин в обществе и бизнесе (FWD.Woman Summit). Одним из спикеров мероприятия в рамках сессии «Как женщины борются за свои права и социальные возможности, от столицы до малых городов» стала адвокат, председатель коллегии адвокатов, писатель, предприниматель, партнер группы «Победа» Елена Финогенова. Она выступила на тему «Как женщины борются за свои права и социальный статус».

По словам Елены, основными болевыми точками большинства женщин являются либо двойная нагрузка – работа и забота о семье, либо только роль домохозяйки, хранительницы домашнего очага. Многое зависит от брака – счастливый он или нет. Елена Финогенова озвучила статистику разводов по регионам и рассказала об основных сложностях, которые возникают у женщины при разводе. Адвокат привела примеры из опыта работы и своей личной жизни.

Важной темой дискуссии на сессии стала помощь женщине, которую она может получить при разводе. Большинство участников высказались, что эту помощь могут оказать родственники, знакомые, друзья, посторонние люди, фонды. Елена Финогенова обратила внимание на Всероссийское движение и Фонд помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате развода. Адвокат подчеркнула: там женщины могут получить психологическую поддержку, юридическую помощь, содействие в поиске работы, жилья, профессиональной переподготовке и т.д.

Свое выступление Елена Финогенова завершила словами «Выбирать себя — выбирать себя счастливую».