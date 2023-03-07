Спикером бизнес-форума «Another Level» стала инвестор Алёна Голдина

Бизнес-форум «Another Level» состоялся в Дубае 11 – 12 февраля 2023 года. Одним из спикеров главного бизнес-события года стала Алёна Голдина, эксперт по инвестициям в недвижимость за рубежом, предприниматель и инвестор, управляющий бутик-агентством недвижимости полного цикла Goldina Real Estate.

На мероприятии собрались успешные предприниматели, топ-спикеры, лидеры рынка в своей нише. Их выступления посмотрели офлайн тысяча человек, а онлайн – десятки тысяч. Основными темами, которые озвучили спикеры, стали: маркетинг, команды, система, энергия комьюнити, продажи, инвестиции, блогинг. Алёна Голдина поделилась мыслями на тему «Дом мечты. Недвижимость за рубежом с целью создания капитала в валюте», а также тремя главными инсайтами.

Первый – финансовая безграмотность приводит к банкротству. Как подчеркивает эксперт, большие долги имеют даже известные личности с миллионными гонорарами. Причина – нежелание разбираться в собственных финансах. При этом эксперт предупреждает: если не разбираться в своих финансах, не инвестировать и не создавать капитал, есть риск обанкротиться, остаться ни с чем. Необходимо вкладывать средства в какие-нибудь активы, независимо от того, сколько человек зарабатывает. Если не начать инвестировать в настоящем, в будущем денег не будет.

Второй инсайт Алёны – масштаб мечты равен масштабу личности. Мечта есть у любого человека, это прекрасно – мечтать, уверена предприниматель. Только не стоит ее бояться – нужно к ней идти.

Инсайт для предпринимателей – нужно заключить контракт с лидерами мнений (1-3 инфлюенсерами), чтобы свои услуги транслировать через них. Это лучше, чем каждый месяц закупать у разных блогеров рекламу. Это вызывает доверие у людей, и можно таким образом расширить лояльную аудиторию.