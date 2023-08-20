Спидранер дошел до сексуальной сцены Baldur’s Gate 3 за 3 минуты 26 секунд

После выпуска игры Baldur’s Gate III спидраннеры, специалисты по быстрому прохождению игр, не заставили себя ждать и приступили к скоростному прохождению длительной сюжетной кампании игры. Однако интересным является тот факт, что часть спидраннеров стала соревноваться в достижении первой сексуальной сцены в игре, и этот вид скоростного прохождения получил официальное одобрение от сообщества и классифицируется под категориями «Sex%» или «Romance%».

Среди известных спидраннеров, которые занимаются как полным прохождением Baldur’s Gate 3, так и достижением первых сексуальных сцен, выделяется пользователь с ником Mae. Ранее он уже добивался нескольких мировых рекордов по скоростному прохождению ролевых игр. В текущий момент Mae установил новые рекорды в категориях «Sex%» и «Romance%», завершив сексуальную сцену за 3 минуты и 26 секунд. Предыдущий мировой рекорд принадлежал спидраннеру с псевдонимом DisguisedToast, который уложился в 3 минуты и 59 секунд.

Для достижения этого рекорда игрок применил технику, аналогичную предыдущим скоростным прохождениям игры, с той лишь разницей, что в данном случае целью было достижение определенной сексуальной сцены с персонажем Лаэзель. Путем умело выполненных прыжков через различные локации спидраннер быстро добрался до желаемой точки в игре. Результаты его достижений были поделены в видеоролике на платформе YouTube.