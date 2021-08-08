Спецификации Redmi 10 появились в списке розничных продавцов

На сайте розничной торговли из Сингапура был указан необъявленный Xiaomi Redmi 10 со всеми его характеристиками и рендерингом. Вот вся информация, которая появилась в списке розничных продавцов.

В Redmi 10 присутствует 6,5-дюймовый перфорированный дисплей FHD + с частотой обновления 90 Гц. Он оснащен фронтальной камерой на 8 Мп. На задней панели устройства есть установка из четырех камер, которая включает 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный объектив и пару 2-мегапиксельных камер.

Смартфон оснащен совершенно новым чипсетом Helio G88 и имеет до 6 ГБ оперативной памяти. Устройство предлагает до 128 ГБ встроенной памяти и слот для карты microSD для большего объема памяти. Он загружает MIUI 12 на базе ОС Android 11. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C. Другие функции подключения, доступные на устройстве, включают две SIM-карты, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и 3,5-мм аудиоразъем.

Цена Redmi 10 не упоминается в списке. Как видно на показанных выше рендерах, Redmi 10 будет доступен в таких цветах, как Carbon Grey, Pebble White и Sea Blue.

Рендеринг Redmi 10 показывает, что у него есть решетка динамика, аудиоразъем 3,5 мм, микрофон и ИК-передатчик (вероятно) на верхнем крае. В его нижней части, кажется, есть еще одна решетка динамика, микрофон и порт USB-C.

В прошлом месяце предполагаемый смартфон Redmi 10 с номером модели 21061119AG был обнаружен на сайте сертификации Федеральной комиссии по связи (FCC). Список FCC показал, что это 4G-смартфон с двумя SIM-картами, который будет работать на MIUI 12.5 и будет доступен в вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти, 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ. ГБ хранилища. Redmi 10, скорее всего, скоро станет официальным, так как о нем известно почти все.

Источник — Astera.