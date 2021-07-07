Спецификации Realme GT Master Edition снова просочились

Realme GT Master Edition, скорее всего, скоро дебютирует в Китае. В сообщениях утверждалось, что смартфон Realme RMX3366 был сертифицирован органом TENAA в прошлом месяце. Китайский специалист в очередной раз сообщил спецификации GT Master Edition.

Согласно аналитику, Realme GT Master Edition — лучший продукт от Realme после Realme X2 Pro. Утверждается, что телефон более мощный, чем Realme X2 Pro, поскольку он оснащен впечатляющими функциями, такими как дисплей с динамической частотой обновления, тонкий и легкий корпус с металлической средней рамкой, стеклянная задняя панель с новым типом обработки и камера Sony IMX766.

Ожидается, что Realme GT Master Edition будет поставляться с 6,55-дюймовым дисплеем S-AMOLED E4 с изогнутыми краями и технологией LTPO, который поддерживает динамическую частоту обновления на аппаратном уровне от 1z до 120 Гц. Отверстие для дисплея служит домом для 32-мегапиксельной камеры Sony IMX615.

На задней панели телефона установлена ​​50-мегапиксельная линза Sony IMX766 в качестве основной камеры с всенаправленной фокусировкой, 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера Sony IMX481 и 2-мегапиксельная черно-белая линза. Snapdragon 870 чипсет будет управлять смартфоном с до 12 Гб LPDDR4x памяти и до 256 Гб УФСА 3.1 хранения.

В устройстве установлена ​​батарея емкостью 4500 мАч, которая поддерживает зарядку SuperVOOC 2.0 (улучшенная версия) мощностью 65 Вт. Передняя и задняя стороны телефона будут окаймлены стеклом Gorilla Glass 5 и алюминиевой рамой 6-й серии. Телефон будет предлагать другие функции, такие как двойные динамики с панорамным звуком Dolby, линейный двигатель, NFC и экранный сканер отпечатков пальцев.

Источник — Astera.