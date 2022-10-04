Спецификации камеры и аккумулятора Samsung Galaxy S23 просочились в Сеть

Новый отчет раскрыл некоторые интересные ключевые детали, касающиеся серии Samsung Galaxy S23. До флагманской линейки следующего поколения еще далеко, но слухи и отчеты уже начали появляться. Итак, давайте посмотрим на последнюю утечку.

Последняя информация поступает от GalaxyClub , в которой раскрываются некоторые примечательные подробности о моделях Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Новый отчет показал емкость аккумуляторов двух из трех моделей флагманской линейки. Глядя на этот отчет, Galaxy S23+ имеет номер модели SM-S916 и имеет аккумуляторную батарею с номинальной емкостью 4565 мАч. Другими словами, это в основном означает, что батарея должна иметь типичную емкость около 4700 мАч.

С другой стороны, топовый Galaxy S23 Ultra южнокорейского технологического гиганта имеет номер модели аккумулятора EB-BS918ABY. Эта модель имела номинальную емкость 4855 мАч и типичную емкость 5000 мАч. Согласно отчету, это точно такая же батарея, как и в Galaxy S22 Ultra, флагманской модели бренда текущего поколения. Помимо сведений об аккумуляторе, GalaxyClub также раскрыл некоторые характеристики камеры Galaxy S23+.

Ранее издание сообщало, что серия Galaxy S23 получит улучшенную 12-мегапиксельную селфи-камеру. И теперь последняя информация гласит, что Galaxy S23 и Galaxy S23+ получат 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру сзади. Этот датчик, вероятно, также появится в Galaxy S23 Ultra.