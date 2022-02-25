Спецификации и рендеры Honor X8 просочились в Сеть до официального анонса

Сообщается, что Honor работает над серией флагманских телефонов Honor Magic 4. В свежем отчете Winfuture.de утверждается, что китайский производитель также работает над телефоном среднего класса под названием Honor 8X для некоторых регионов мира. Издание поделилось всей информацией о характеристиках и рендерах Honor X8 до его официального анонса.

Honor X8 основан на Honor X30i , анонсированном на китайском рынке в недавнем прошлом. X30i — это устройство с поддержкой 5G, а X8 — телефон с LTE. Устройство оснащено 6,7-дюймовой ЖК-панелью LTPS с перфорацией. Он предлагает разрешение Full HD+ 1080 x 2388 пикселей.

На лицевой стороне Honor X8 установлена ​​16-мегапиксельная камера. На задней стороне телефона находится квадратный модуль камеры, который включает в себя 64-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельную вспомогательную камеру глубины.

Устройство оснащено неизвестным набором микросхем ARM, который включает в себя четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A73, работающих на частоте до 2,4 ГГц, и четыре процессорных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,9 ГГц. Ему помогают 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Несмотря на то, что это устройство среднего класса, в нем отсутствует слот для карт памяти microSD.

Honor X8 имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч, который можно заряжать с помощью порта USB-C. В целях безопасности в кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Он будет поставляться с предустановленной Android 11.

Цена Honor X8, вероятно, будет составлять около 200 евро. Как видно из приведенных выше рендеров, он будет доступен в таких цветах, как синий, серебристый и черный.