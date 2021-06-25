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Спецификации Huawei Nova 8i появятся перед официальным запуском

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Серия смартфонов Nova 8 от Huawei включает в себя несколько телефонов, таких как Nova 8 SE, Nova 8 5G, Nova 8 Pro 5G и Nova 8 Pro 4G. Свежая информация, показывает, что компания сейчас готовится к запуску телефона Nova 8i на рынках Юго-Восточной Азии. Издание утверждает, что прибытие телефона было подтверждено на брифинге по продукту. Вот чего ожидать от Nova 8i.

Nova 8i будет оснащен 6,67-дюймовой ЖК-панелью с дырочками, которая предлагает разрешение Full HD+, цветовую гамму DCI-P3, а также впечатляющее соотношение экрана к корпусу — 94,7 процента. Информация о фронтальной камере устройства отсутствует.

На задней панели телефона будет расположен круглый модуль камеры, как у Huawei Mate 30 Pro. Он будет включать 64-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.9, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив с углом обзора 120 градусов, 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Спецификации Huawei Nova 8i появятся перед официальным запуском

Устройство среднего уровня будет оснащено чипсетом Snapdragon 662 и батареей емкостью 4300 мАч, которая будет поддерживать 66 Вт Huawei SuperCharge. В компании заявляют, что полностью зарядить телефон с нуля можно всего за 38 минут.

Huawei Nova 8i будет поставляться с EMUI 11 на базе ОС Android 10. Позже Huawei добавит на это устройство HarmonyOS. Он будет доступен в трех цветах: Moonlight Silver, Starry Black и Interstellar Blue.

Источник — Astera.

Huawei Nova 8i
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