Специалисты ЯГТУ создали аппаратуру для проверки элементов двигателей

Разработанный стенд для испытания новых модификаций водяных насосов является сложным комплексом систем, созданным специалистами Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Он позволяет проводить испытания насосов в различных режимах с высокой точностью.

Внутреннему сгоранию двигателей необходимо поддерживать нормальную температуру путем циркуляции и охлаждения охлаждающей жидкости с помощью водяного насоса. Если насос выходит из строя, двигатель может перегреться и потребовать дорогостоящего ремонта. Поэтому важно тестировать и испытывать насосы в широком диапазоне условий, включая экстремальные, чтобы определить их характеристики и надежность.

Стенд, разработанный специалистами ЯГТУ, позволяет моделировать различные режимы работы насоса, а компьютерная система записывает данные с множества датчиков.

Это позволяет анализировать характеристики насоса, такие как давление, расход жидкости, температурные поля, надежность и ресурс. Специалисты университета разработали стенд, способный тестировать все модификации насосов дизельных и газовых двигателей.

Стенд представляет собой комплекс систем, включающий привод, бак подготовки жидкости, датчики, расходомеры, клапаны и электронную систему управления и фиксации данных.

Он обладает большим диапазоном угловых скоростей привода, точными датчиками и высокопроизводительными расходомерами. Этот стенд может обнаруживать конструктивные и производственные дефекты в новых моделях насосов до их выпуска в серийное производство.

ЯГТУ разрабатывает и другие стенды для испытания узлов и агрегатов автотранспортной техники, их комплексный подход и сеть кооперации с другими вузами и индустриальными партнерами позволяют решать задачи «под ключ». Это делает университет востребованным для реализации проектов в области разработки промышленных и учебных стендов.

Источник: РИА Новости.