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Специалисты ЯГТУ создали аппаратуру для проверки элементов двигателей

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Разработанный стенд для испытания новых модификаций водяных насосов является сложным комплексом систем, созданным специалистами Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Он позволяет проводить испытания насосов в различных режимах с высокой точностью.

Внутреннему сгоранию двигателей необходимо поддерживать нормальную температуру путем циркуляции и охлаждения охлаждающей жидкости с помощью водяного насоса. Если насос выходит из строя, двигатель может перегреться и потребовать дорогостоящего ремонта. Поэтому важно тестировать и испытывать насосы в широком диапазоне условий, включая экстремальные, чтобы определить их характеристики и надежность.

Стенд, разработанный специалистами ЯГТУ, позволяет моделировать различные режимы работы насоса, а компьютерная система записывает данные с множества датчиков.

Это позволяет анализировать характеристики насоса, такие как давление, расход жидкости, температурные поля, надежность и ресурс. Специалисты университета разработали стенд, способный тестировать все модификации насосов дизельных и газовых двигателей.

Стенд представляет собой комплекс систем, включающий привод, бак подготовки жидкости, датчики, расходомеры, клапаны и электронную систему управления и фиксации данных.

Он обладает большим диапазоном угловых скоростей привода, точными датчиками и высокопроизводительными расходомерами. Этот стенд может обнаруживать конструктивные и производственные дефекты в новых моделях насосов до их выпуска в серийное производство.

ЯГТУ разрабатывает и другие стенды для испытания узлов и агрегатов автотранспортной техники, их комплексный подход и сеть кооперации с другими вузами и индустриальными партнерами позволяют решать задачи «под ключ». Это делает университет востребованным для реализации проектов в области разработки промышленных и учебных стендов.

Источник: РИА Новости. 

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