Специалисты в Японии изобрели беспроводной портативный монитор

Японская компания UniqStyle начала собирать деньги на создание особого беспроводного монитора Prometheus Cast. Он не требует подключения к розетке и работает без проводов, чтобы показывать видео.

Prometheus Cast имеет специальный сенсорный экран с технологией IPS размером 15,6 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей. Он может светить яркостью до 250 нит.

Толщина корпуса монитора составляет 4 миллиметра (у него толще до 9 миллиметров у разъемов). На нем есть два разъема USB Type-C, один разъем для наушников 3,5 миллиметра и один mini-HDMI. Но можно использовать и беспроводное соединение, и не обязательно подключать mini-HDMI.

Вы можете подключить монитор через AirPlay, Miracast и DLNA. Есть специальная кнопка на боковой стороне, чтобы переключать экран между вертикальным и горизонтальным режимами.

Звук воспроизводится двумя динамиками мощностью 1 ватт. Внутри монитора установлен аккумулятор на 3000 мАч, которого, по словам производителя, хватает на три часа работы. Для заказа еще предлагается подставка и набор кабелей дополнительно.

Сбор средств для создания UniqStyle Prometheus Cast проходит на краудфандинговой платформе Greenfunding. Цена этой новинки в предзаказе составляет 252 доллара. Начало продаж беспроводного монитора запланировано на сентябрь 2024 года.