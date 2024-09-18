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Специалисты в США создали управляемый магнитами экран будущего

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Ученые из Мичиганского университета разработали гибкий экран, который может хранить и отображать зашифрованные изображения с помощью магнитов, а не электроники. Экран реагирует на магнитные поля, позволяя изменять свойства пикселей в зависимости от силы магнитов.

Специалисты в США создали управляемый магнитами экран будущего

Эта технология может найти применение в местах, где невозможно использовать источники света и электроэнергии, например, в одежде, наклейках и идентификационных значках.

При размещении экрана рядом со стандартным магнитом можно показать общее изображение, а при использовании сложного массива магнитов — зашифрованное.

Ученые отмечают, что это один из первых случаев использования магнитных полей для шифрования и обработки информации на системном уровне. При встряхивании экрана закодированное изображение стирается, а затем восстанавливается при воздействии магнитного поля.

Специалисты в США создали управляемый магнитами экран будущего

Экран работает на основе шариков, которые могут менять свою ориентацию под действием магнитов, создавая цветовой контраст для отображения изображения. Исследователи вдохновились механизмом смены цвета у кальмаров и осьминогов.

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