Специалисты в США разработали звукопоглощающую шелковую ткань

Звукопоглощающая шелковая ткань, разработанная в Массачусетском технологическом институте, представляет потенциал для создания тихих пространств и снижения уровня шума.

Ткань содержит специальное волокно, которое вибрирует под напряжением. Исследователи использовали эти вибрации для двух разных методов подавления звука.

Первый метод основан на том, что вибрирующая ткань генерирует звуковые волны, перекрывающие нежелательный шум и подавляющие его, подобно наушникам с шумоподавлением. Однако этот метод эффективен в небольших пространствах, таких как уши, и менее эффективен в больших помещениях.

Второй метод заключается в удержании ткани неподвижной, чтобы подавить вибрации, играющие ключевую роль в передаче звука. Таким образом, шелковая ткань может отражать звук и препятствовать его передаче через нее. Этот подход более эффективен для снижения шума в больших помещениях, таких как комнаты или автомобили.

Используя обычные материалы, исследователи создали шумоподавляющие ткани, которые можно применять на практике. Эти ткани могут использоваться для создания перегородок в открытых рабочих пространствах или тонких стен, препятствующих проникновению звука.

В исследовании было показано, что звукопоглощающий шелк способен снижать уровень шума до 65 децибел, что соответствует уровню громкой человеческой беседы. В режиме подавления звука через вибрации ткань достигает снижения шума на 75%.

Это важное открытие, которое может иметь широкий спектр применений для создания более тихих и комфортных пространств в различных областях жизни.