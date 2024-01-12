Специалисты в РФ решили рассказать, вызывают ли телевизоры и смартфоны рак

Онколог Спирочкина заверила, что нет научных доказательств того, что смартфоны могут вызывать развитие рака.

Многие люди беспокоятся о влиянии современной техники на здоровье и слышали множество мнений о том, что микроволновки и другие устройства могут быть опасными. Однако, эксперты, включая радиолога и онколога, утверждают, что эти опасения не обоснованы, пишет «Лента.ру».

Например, индукционные плиты не наносят вреда здоровью, несмотря на распространенное мнение об обратном. Они создают электромагнитные поля для нагревания посуды, но по словам радиолога, нет достаточных данных, чтобы утверждать, что они вредят здоровью. Кроме того, современные индукционные плиты имеют защиту от утечки электромагнитных полей.

Что касается микроволновых печей, то не существует подтвержденных данных о том, что они могут вызывать рак. Микроволны воздействуют на пищу, нагревая ее, но этот процесс безопасен для человека.

Американское онкологическое общество и Всемирная организация здравоохранения также подтверждают отсутствие связи между использованием микроволновых печей и раком. Однако, важно использовать микроволновку по инструкции, чтобы избежать потенциальных проблем.

Смартфоны также не связаны с риском развития рака, заверяет онколог, заведующая терапевтическим отделением OncoCareClinic 308 Елена Спирочкина. Если бы они представляли опасность, они бы не прошли проверку контроля качества. Однако, эксперты призывают соблюдать меры предосторожности и использовать технику правильно.

Кипячение воды избавляет ее от микроорганизмов, способных вызвать отравления, но для очистки воды от вредных металлов и примесей достаточно использовать фильтр, сказала Спирочкина.

Бытовая техника, включая кондиционеры и увлажнители воздуха, может быть местом размножения плесневых грибов, которые могут вызывать аллергию и обострять астму. Однако, они не вызывают эти заболевания сами по себе.

Просмотр телевизора в разумных пределах и с соблюдением мер предосторожности не вредит зрению, по словам офтальмолога. Однако длительное время, проведенное перед экраном, может вызвать усталость глаз, раздражение и сухость.