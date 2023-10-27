Специалисты Тинькофф и ВТБ выявили новый способ обмана россиян

В компании Тинькофф было объявлено о появлении новой мошеннической схемы, которая призвана обманывать россиян через телефонные звонки. Под видом услуг, предлагаемых ВТБ, мошенники предлагают защиту мобильных телефонов, как сообщает издание КП.

Представитель компании заявил, что злоумышленники начали использовать название антифрод-сервиса Тинькофф «Защитим или вернем деньги» под видом услуги ВТБ на веб-сайте 88001002424.рф.

Мошенники обманывают клиентов, предлагая услуги по страхованию смартфонов и утверждая, что это предложение идет от банка ВТБ. Их основной аргумент заключается в том, что подключение этой услуги даст клиентам надежную защиту от телефонных мошенников. Однако эксперты предупреждают, что подключение этой услуги может привести к потере всех денег у владельцев телефонов. При нажатии кнопки «Подключить» злоумышленники получают доступ к телефону клиента, включая банковские приложения.

Благодаря совместной работе двух банков, преступная схема была раскрыта, и портал, с которого поступали сообщения, был оперативно заблокирован. Однако эксперты предупреждают о необходимости быть бдительными, так как мошенники постоянно разрабатывают все более изощренные методы обмана.