Специалисты создали и запустили мобильное приложение для незрячих

Это приложение открывает новые возможности для незрячих людей, помогая им безопасно перемещаться по городским маршрутам общественного транспорта.

Массачусетский центр лечения и исследования глаз и ушей представил новое мобильное приложение под названием All_Aboard, разработанное специально для незрячих пользователей. Оно помогает им не заблудиться по пути к остановкам общественного транспорта. В основе этого приложения лежит использование нейросетей.

Специалисты обучили нейросеть на 10 000 изображений автобусных остановок. Теперь All_Aboard способно визуально распознавать целевую остановку, находящуюся на расстоянии до 15 метров.

Как только знак остановки обнаружен, приложение начинает направлять пользователя с помощью звуковых сигналов, похожих на эхолот. Эти сигналы меняют высоту и скорость в зависимости от приближения человека к целевой точке.

Для проверки эффективности All_Aboard, незрячие добровольцы были задействованы в испытаниях. Они использовали как Google Maps, так и новое приложение, чтобы найти 20 автобусных остановок в городе Бостон и пригороде Ньютон, Массачусетс.

Результаты показали, что успех при использовании Google Maps составил всего 52%, в то время как All_Aboard повысило этот показатель до 93%.

Кроме того, среднее расстояние между конечной точкой карты и фактической автобусной остановкой составляло 6,62 метра для Google Maps и всего 1,54 метра для All_Aboard.

Новое приложение обучали в десятках крупных городах, после чего оно стало доступным для загрузки пользователям яблочных смартфонов.