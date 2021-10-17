Специалисты Samsung рассказали о больших изменениях в дисплеях Galaxy S22 5G

Если пара защитных пленок для Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 + даст законный вид на дисплей на обеих моделях, флагманские телефоны Samsung 2022 года будут иметь менее высокий и тонкий экран, а также он будет короче и шире. Информатор в Твиттере Ice universe (@UniverseIce) опубликовал твит, в котором сравнивает защитные пленки на Galaxy S22 и Galaxy S22 + с защитными пленками для Galaxy S21 и Galaxy S21 + .

Даже принимая во внимание разные углы обоих изображений, модели 2022 года имеют более закругленные углы, чем модели прошлого года, а лицевые панели остаются тонкими как бритва. Поскольку компании, производящие аксессуары, такие как протекторы из закаленного стекла, первыми получают от производителя размеры новых моделей телефонов, проверка этого продукта — хороший способ узнать, что Samsung имеет в виду для своих будущих флагманских моделей.

По слухам, соотношение сторон в серии Galaxy S22 упадет до 19,5: 9 с 20: 9 в прошлом году.

Имеется тенденция к тому, чтобы телефоны с большим экраном оснащались большим соотношением сторон, что дает более высокий и тонкий экран, что упрощает использование устройства одной рукой. Возможно, Samsung говорит, что хватит. Соотношение сторон в линейке Galaxy S21 составляет 20: 9. В следующем твите Ice Universe говорится, что соотношение сторон Galaxy S22 и Galaxy S22 + будет 19,5: 9, что согласуется с идеей о том, что экраны будут короче и шире в 2022 году.

Ожидается, что линейка Galaxy S22, в которую входят Galaxy S22, Galaxy S22 + и Galaxy S 22 Ultra, будет иметь фронтальные селфи-снимки с дырочками на всех трех моделях вместо камеры под дисплеем. Говоря о камерах, Galaxy S22 и Galaxy S22 + могут иметь 50-мегапиксельную основную камеру, причем обе модели оснащены сенсором Samsung ISOCELL GN5 с всенаправленной автофокусировкой и большими пикселями размером 1,0 мкм.

В телефонах будет использоваться 4-нм чипсет Samsung Exynos 2200 производства Samsung Foundry. В штатах серия должна нести 4-нм процессорный процессор Snapdragon 898, также созданный Samsung Foundry. Не так давно американские операторы были счастливы, что чипы Snapdragon работают на их версии моделей Galaxy S. Но в этом году Verizon, как сообщается, попросил Samsung установить Exynos 2200 внутри устройств серии Galaxy S22, которые он будет продавать в США.