Специалисты Роскачества проверили приложения доставки еды

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа еды, причем специалисты проверили не только удобство программ, но также их возможности защиты платежных систем.

Специалисты протестировали 34 приложения по 43 параметрам. Лучшими приложениями на iOS оказались «Папа Джонс», «Якитория» и «Delivery Сlub».

Для Android смартфонов высокие показатели оказались у «Якитория», «ПиццаСушиВок» и «Delivery Club».

В Роскачестве отметили, что все 34 приложения используют платежные шлюзы, что обеспечивает высокую степень шифрования.

Помимо этого, через программу Wireshark был проверен трафик, пересылаемый приложениями, а по этому показателю мобильные программы получили высший балл.