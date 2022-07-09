Специалисты рассказали, почему лучше не заряжать смартфон до 100%

Большинство пользователей на всю ночь оставляют свои смартфоны на зарядке, а утром устройство заряжено до 100%, но так не стоит делать.

Названа причина, почему лучше не заряжать смартфон до 100%. На самом деле это сокращает срок службы батареи, и при полной зарядке и глубокой разрядке ее придется менять уже через год.

Оптимальным считается зарядка аккумулятора до 80-85%, а разряжать ее стоит не ниже 20%. В этом пределе батарея смартфона способна прослужить значительно дольше.

Что касается ночной зарядки, то при 100% пополнении аккумулятора зарядное устройство перестает заряжаться, но стоит заряду опустится на 1%, как оно снова подключается, и такие частые включения подпитки питающего блока приводят к быстрому износу аккумулятора.