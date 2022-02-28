Специалисты рассказали об опасности обычного удаления файлов на Windows

Оказалось, что удалять файлы на операционной системе Windows нужно правильно, чтобы избежать вероятности утечки данных.

Как заявили специалисты, слова которых приводят журналисты Bleeping Computer, обычное удаление файлов на Windows небезопасно. Дело в том, что не всегда перенос файлов в «Корзину» гарантирует, что они полностью сотрутся.

Особо над этим предложили задуматься тем, кто решил продать компьютер или ноутбук, и удаляет с памяти все файлы. Удаленные файлы могут на самом деле остаться на компьютере, и виной тому облачные сервисы хранения информации. Именно они могут загрузится в память компьютера обратно.

В компании уже прокомментировали ситуацию и отметили, что проблема может возникать при попытке ручного сброса, инициированного в Windows, или удаленного сброса. Чтобы этого избежать, пользователям рекомендуют отключать перед удалением синхронизацию с сервисами.