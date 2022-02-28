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Специалисты рассказали об опасности обычного удаления файлов на Windows

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Оказалось, что удалять файлы на операционной системе Windows нужно правильно, чтобы избежать вероятности утечки данных.
Как заявили специалисты, слова которых приводят журналисты Bleeping Computer, обычное удаление файлов на Windows небезопасно. Дело в том, что не всегда перенос файлов в «Корзину» гарантирует, что они полностью сотрутся.

Особо над этим предложили задуматься тем, кто решил продать компьютер или ноутбук, и удаляет с памяти все файлы. Удаленные файлы могут на самом деле остаться на компьютере, и виной тому облачные сервисы хранения информации. Именно они могут загрузится в память компьютера обратно.

В компании уже прокомментировали ситуацию и отметили, что проблема может возникать при попытке ручного сброса, инициированного в Windows, или удаленного сброса. Чтобы этого избежать, пользователям рекомендуют отключать перед удалением синхронизацию с сервисами.

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