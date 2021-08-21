Итоги инженерно-технологического интенсива «StartUp Степь», завершившегося 15 августа в городе Ясном Оренбургской области, подводят специалисты. Подобные мероприятия, отметил руководитель АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм, дают возможность создать хорошую основу для развития региона и бизнеса, проведения диверсификации и создания новых продуктов.

Из многих регионов страны на интенсив приехали со своими идеями и разработками изобретатели, ученые, предприниматели и представители отраслевых ведомств. Им была предоставлена возможность прокачать свои компетенции, знания и навыки как в теории, так и на практике во время образовательных треков, тренингов, экспертных сессий, мастер-классов и семинаров. Все эти мероприятия были нацелены на достижение конкретных результатов.

Также в интенсиве приняли участие известные в стране инновационные трекеры, рассказавшие об этапах осуществления проектов от идеи до конечного продукта. В программу «StartUp Степь» организаторы включили знакомство с лучшим российским и международным опытом стартап-движения на примере реализованных кейсов.

Возможность запустить свой проект при поддержке крупного индустриального партнера использовали участники конкурса «Техновызов», финальный этап которого по кейсу «Хризотиловая долина» состоялся в рамках интенсива «StartUp Степь». Изобретатели и предприниматели презентовали свои разработки перед экспертами компании «Оренбургские минералы» – заявителя технологических запросов и индустриального партнера конкурса. Лучшие проекты получили гранты на реализацию, а также возможность создания совместного предприятия и запуска высокотехнологичного производства в статусе резидента ТОСЭР Ясный. В ТОСЭР создана развитая инфраструктура, действуют налоговые льготы, есть возможность работать с крупным заказчиком – все это обеспечивает быстрый старт и успешное развитие новых проектов.

Игнат Петухов, вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, выступая на сессии интенсива, заявил о необходимости создания системы, направленной на формирование стартапов. По его словам, ТОСЭР Ясный – хороший пример места, где есть условия для диверсификации экономики, создания рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса, формирования поколения, которое создаст будущее.