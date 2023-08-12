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Специалисты остались довольны результатами оптимизации Baldur’s Gate 3 на ПК

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Алекс Батталия, эксперт издания Digital Foundry, провел тщательное техническое тестирование версии Baldur’s Gate 3 для персональных компьютеров. В его оценке, игра продемонстрировала прекрасную производительность на момент релиза, опережая в этом плане многие крупные проекты 2023 года.

Специалисты остались довольны результатами оптимизации Baldur’s Gate 3 на ПК

По словам Батталии, Baldur’s Gate 3, хотя и относится к играм предыдущего поколения с технической точки зрения, поразила его качеством визуальных эффектов, детализацией окружающих миров и анимацией персонажей.

Тем не менее, эксперт выразил надежду на то, что разработчики из студии Larian продолжат усовершенствовать свою ролевую игру: внедрят технологию трассировки лучей (рейтрейсинг), включат алгоритм FidelityFX Super Resolution (FSR) для улучшения графики, исправят выявленные недоработки в технологии Deep Learning Super Sampling (DLSS) и повысят производительность в локациях с большим количеством неигровых персонажей.

Baldur’s Gate 3 была выпущена 3 августа на персональных компьютерах, а версия для PlayStation 5 появится 6 сентября. Игра заняла девятую строчку в рейтинге пикового онлайна на платформе Valve, незначительно уступив Hogwarts Legacy.

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