Специалисты NordPass представили список самых ненадёжных паролей 2024 года

Компания NordPass представила новый ежегодный рейтинг самых слабых паролей, которые легко поддаются взлому. В этот список вошли пароли, которые злоумышленники могут разгадать всего за секунды.

На первом месте в этом рейтинге оказался пароль 123456, который является самым популярным среди пользователей. За ним следуют другие простые комбинации: 123456789 и 12345678. Четвёртое место занимает пароль password, а замыкает пятёрку лидеров qwerty123.

Кроме этих паролей, в список самых простых вариантов также попали:

iloveyou

monkey

dragon

11111111

secret

abc123

00000000

tinkle

88888888

pokemon

superman

baseball

Эксперты отмечают, что такие пароли легко запомнить, но они не обеспечивают надёжной защиты для аккаунтов пользователей. Это значит, что если вы используете один из этих паролей, ваш аккаунт может быть под угрозой.

Чтобы повысить безопасность, специалисты советуют пересмотреть свои пароли и выбрать более сложные и уникальные варианты. Также в наше время доступны специальные программы для хранения паролей, которые позволяют не запоминать их самостоятельно. Это значительно упрощает процесс управления паролями и помогает защитить ваши данные.