Специалисты NordPass представили список самых ненадёжных паролей 2024 года

Компания NordPass представила новый ежегодный рейтинг самых слабых паролей, которые легко поддаются взлому. В этот список вошли пароли, которые злоумышленники могут разгадать всего за секунды.
На первом месте в этом рейтинге оказался пароль 123456, который является самым популярным среди пользователей. За ним следуют другие простые комбинации: 123456789 и 12345678. Четвёртое место занимает пароль password, а замыкает пятёрку лидеров qwerty123.
Кроме этих паролей, в список самых простых вариантов также попали:
iloveyou
monkey
dragon
11111111
secret
abc123
00000000
tinkle
88888888
pokemon
superman
baseball
Эксперты отмечают, что такие пароли легко запомнить, но они не обеспечивают надёжной защиты для аккаунтов пользователей. Это значит, что если вы используете один из этих паролей, ваш аккаунт может быть под угрозой.
Чтобы повысить безопасность, специалисты советуют пересмотреть свои пароли и выбрать более сложные и уникальные варианты. Также в наше время доступны специальные программы для хранения паролей, которые позволяют не запоминать их самостоятельно. Это значительно упрощает процесс управления паролями и помогает защитить ваши данные.