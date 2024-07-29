Специалисты научили ИИ красть изображение по анализу излучения HDMI-кабеля

Исследователи из Республиканского университета в Уругвае разработали способ перехвата цифровых сигналов HDMI-кабеля на расстоянии и их расшифровки с помощью новой нейросети.

HDMI-кабель используется для передачи видеосигнала между устройствами, и при передаче данных происходит некоторая утечка электромагнитного излучения, которую можно перехватить.

Используя специальное оборудование, данные могут быть перехвачены на расстоянии нескольких метров, а затем нейросеть помогает расшифровать информацию.

Точность этого метода оказалась довольно высокой с ошибкой в распознавании символов около 30%.

Хотя ученые подчеркивают потенциальные опасности использования этого метода хакерами для получения личных данных, включая информацию о банковских счетах, вероятность таких атак на обычных людей считается невысокой.

Однако в промышленном шпионаже такие методы могут быть использованы. Уругвайские специалисты предупреждают, что никто не застрахован от возможных действий хакеров в этом направлении.