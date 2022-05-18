Специалисты нашли возможность запустить вирус на выключенных iPhone

iPhone можно взломать, когда он выключенный. К такому выводу пришли специалисты Университета Дармштадта.

Когда смартфон находится в выключенном состоянии, в нем продолжают работать некоторые микросхемы, которые отвечают за работу Apple Pay и системы обнаружения устройства.

В выключенном состоянии аппарат передает данные по незащищенному каналу, которым можно воспользоваться и внедрить на устройство вредоносное программное обеспечение, причем вирус будет оставаться активным даже когда аппарат выключен.

Специалисты предупредили Apple о своей находке, но в «купертиновской» компании на сообщения не отреагировали.