Специалисты МАИ создали систему, которая предскажет скорую поломку авто

Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали инновационную систему, способную предсказывать возможные отказы автомобилей на основе анализа ключевых параметров. Система была протестирована на данных с бортовых регистраторов автомобилей компании КАМАЗ, пишет ТАСС.

По словам доцента кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» Романа Кима, принцип работы системы можно сравнить с поведением лампочки: перед перегоранием она начинает мерцать или менять яркость.

Подобные признаки также наблюдаются у автомобилей, сигнализируя о потенциальных поломках. Если удастся вовремя выявить эти сигналы, можно предотвратить серьезные неисправности.

Команда исследователей анализировала 20 ключевых параметров, таких как передача, скорость, обороты двигателя, температура и давление масла. Система успешно предсказала несколько поломок, работая «вслепую» — без предварительной информации о моментах отказа.

Разработчики уверены, что аналогичные модели можно адаптировать и для других видов транспорта, включая авиацию, для оценки состояния и предсказания отказов авиационной техники. Изначально система была разработана именно для этой цели, что подтвердило ее эффективность при анализе данных различных типов воздушных судов.