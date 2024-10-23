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Специалисты МАИ создали систему, которая предскажет скорую поломку авто

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработали инновационную систему, способную предсказывать возможные отказы автомобилей на основе анализа ключевых параметров. Система была протестирована на данных с бортовых регистраторов автомобилей компании КАМАЗ, пишет ТАСС.

По словам доцента кафедры «Вычислительные машины, системы и сети» Романа Кима, принцип работы системы можно сравнить с поведением лампочки: перед перегоранием она начинает мерцать или менять яркость.

Подобные признаки также наблюдаются у автомобилей, сигнализируя о потенциальных поломках. Если удастся вовремя выявить эти сигналы, можно предотвратить серьезные неисправности.

Команда исследователей анализировала 20 ключевых параметров, таких как передача, скорость, обороты двигателя, температура и давление масла. Система успешно предсказала несколько поломок, работая «вслепую» — без предварительной информации о моментах отказа.

Разработчики уверены, что аналогичные модели можно адаптировать и для других видов транспорта, включая авиацию, для оценки состояния и предсказания отказов авиационной техники. Изначально система была разработана именно для этой цели, что подтвердило ее эффективность при анализе данных различных типов воздушных судов.

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