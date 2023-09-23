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Специалисты iFixit по микроскопом детально изучили волокна новых чехлов Apple FineWoven

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Эксперты iFixit провели исследование материала FineWoven, используемого Apple для новых экологически чистых чехлов, которые на рынке заменят кожаные чехлы. Специалисты iFixit изучали новый чехол под цифровым микроскопом.

При увеличении в 52 и 490 раз видно, что толщина отдельных волокон составляет около 6 микрон — в 10 раз меньше человеческого волоса. Волокна связаны в нити толщиной примерно 150 микрон.

В Apple утверждают, что FineWoven — это микросаржа. Саржа создаёт характерный диагональный узор. Эксперты нашли похожие структуры у курток Arc’teryx Atom LT и Patagonia TechFace.

Исследование под микроскопом показало, что следы на чехлах образуются не из-за повреждения волокон, а потому, что даже небольшое воздействие нарушает структуру тончайших нитей.

Было также отмечено, что с поверхности чехла можно без остатка удалить пятна кофе, а вот масло или соус уже не оттереть.

Специалисты iFixit по микроскопом детально изучили волокна новых чехлов Apple FineWoven Специалисты iFixit по микроскопом детально изучили волокна новых чехлов Apple FineWoven Специалисты iFixit по микроскопом детально изучили волокна новых чехлов Apple FineWoven Специалисты iFixit по микроскопом детально изучили волокна новых чехлов Apple FineWoven

 

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