Специалисты iFixit объяснили, почему новый iPad оказался несовместим со стилусом

Презентация iPad 10 состоялся 18 октября и как известно этот планшет не поддерживает работу со стилусом Apple Pencil 2-го поколения.

На презентации не было объяснения, почему американский производитель так поступил, но это смогли сделать специалисты iFixit.

Они разобрали планшет и выяснили, что в нем отсутствует модуль беспроводной зарядки для стилуса, а вместо зарядки установлена обновленная фронтальная камера.

В iFixit также обратили внимание, что в планшете для замены аккумулятора появились специальные язычки, которых ранее не было и при замене батареи можно было повредить внутренние компоненты, так как батарея была приклеена.

Еще в iFixit обратили внимание, что порт USB-C «намертво» припаян к материнской плате и заменить его невозможно.