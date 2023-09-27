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Специалисты iFixit назвали низким уровень ремонтопригодности iPhone 15

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Специалисты компании iFixit, которые исследуют устройства, проанализировали степень возможности ремонта новых смартфонов Apple. Их выводы, опубликованные на сайте компании, говорят о том, что iPhone 15 имеет схожую конструкцию с предыдущей линейкой iPhone 14.

Пользователи могут самостоятельно разобрать устройства, однако ограничения, введенные Apple, усложняют домашний ремонт.

Отчет iFixit указывает на превосходный дизайн iPhone 15 и других устройств серии, что позволяет самостоятельно заменить некоторые компоненты гаджетов. Тем не менее, общий уровень ремонтопригодности аппаратов оценивается как низкий и они получают всего 4 балла из 10.

Инженеры отмечают, что у смартфонов Apple имеется ряд программных ограничений, которые мешают замене компонентов. Например, при установке новых камер на iPhone 15 может возникнуть сбой в работе.

«Если вы собираетесь заменить дисплей, батарею или основную камеру на iPhone Pro Max 15 самостоятельно, технически это возможно, но программное обеспечение блокирует такие действия», — подчеркнули авторы отчета.

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