Специалисты iFixit нашли систему охлаждения без вентилятора в 15-дюймовом MacBook Air

Специалисты лаборатории iFixit разобрали новейший ноутбук MacBook Air с 15-дюймовым экраном.

Новая модель MacBook Air оказалась без активной системы охлаждения и сложная в ремонте, ноутбук получил всего 3 балла за ремонтопригодность из 10 возможных.

В iFixit отметили, что новый ноутбук от Apple оказался менее пригодным для ремонта чем предшественник.

Специалисты также протестировали MacBook Air, и как оказалось, под нагрузкой платформа нагревается всего до 37 градусов, но во время тестов ноутбук не сильно использовал графическую систему.

При полноценной нагрузке MacBook Air может нагреваться до более высокой температуры.