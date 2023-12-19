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Специалисты iFixit нашли и разобрали новейший Apple iMac на базе процессора M3

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Команда iFixit разобрала новую рабочую станцию M3 iMac 2023 года и обнаружила, что батарея в этой модели является самой легко заменяемой среди всех устройств Apple.

После удаления экрана и нескольких винтов, команда смогла легко заменить батарею CR2016, которая используется для поддержания настроек CMOS. Это отличается от других устройств Apple, у которых замена аккумуляторов затруднена или невозможна.

Однако команда iFixit также отметила, что апгрейд памяти и накопителей в iMac практически невозможен, так как они припаяны на место.

Команда также выразила опасения относительно тенденции Apple усложнять ремонт и блокировать компоненты, что затрудняет ремонт для энтузиастов-любителей.

Пока полный обзор ремонтопригодности iMac еще не проведен, но iFixit отметили, что конструкция относительно ремонтопригодна, хотя стремление Apple сделать экран тоньше привело к отказу от обновления оперативной памяти и хранилища, что может негативно сказаться на стоимости для покупателя.

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