Специалисты F.A.C.C.T. выявили новую схему крипотоскама

Эксперты департамента расследований F.A.C.C.T. сообщили о новой криптовалютной схеме, которая стала популярной в России. Мошенники совершают кибератаки на сотрудников криптобирж и криптоэнтузиастов, обманывая их и выманивая ценные активы.

Схема работы мошенников выглядит следующим образом. Сначала злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и предлагают ей купить криптовалюту.

Они придумывают убедительный предлог, например, предлагают приобрести драгоценные металлы в странах, где наличные операции считаются затруднительными, например, в Индии.

Чтобы завоевать доверие жертвы, мошенники организуют видеозвонок и показывают поддельные документы. Во время или после видеозвонка они убеждают жертву перевести криптовалюту на специальный адрес, который они предоставляют. Этот адрес имеет особенность: он заканчивается на «.eth».

Однако этот адрес ведет на криптокошелек мошенников. После того, как жертва совершает «тестовый» перевод на этот адрес, мошенники вручную возвращают эту сумму на кошелек отправителя, создавая иллюзию надежности и честности.

После того, как мошенники получают полную оплату за услугу, они исчезают, оставляя свою жертву без криптовалюты и с огромными потерями.

Эта новая схема кибермошенничества стала серьезной угрозой для сотрудников криптобирж и криптоэнтузиастов в России, поэтому важно быть бдительным и осторожным при совершении сделок с криптовалютой.