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Специалисты ESET выявили схемы мошенничества под маской Hamster Kombat

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Предостережения о распространении вредоносной программы под маской популярной игры Hamster Kombat были разосланы российским пользователям.

Специалисты ESET выявили схемы мошенничества под маской Hamster Kombat

Сообщения о мошенничестве поступили от аналитического центра Anti-Malware, ссылаясь на экспертов компании ESET.

Специалисты ESET отметили, что под видом аналога популярной игры в Telegram-каналах распространяются вредоносные файлы. Один из таких файлов содержал документ с расширением .apk, который на самом деле был заполнен опасной программой Ratel.

Этот вредоносный софт способен к чтению СМС-сообщений пользователя, сбору информации о системе и подписыванию жертв на платные услуги, что является источником дохода для злоумышленников, как отмечается в отчете.

Кроме того, мошенники предлагают установить приложение на Windows. Эксперты обнаружили, что для операционной системы Windows мошенники распространяют троян Lumma, который представляет угрозу для безопасности компьютера.

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