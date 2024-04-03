Специалисты DxOMark высоко оценили автономность Xiaomi 14

Согласно тестам автономности, проведенным специалистами DxOMark, флагманский смартфон Xiaomi 14 показал отличные результаты, которые поместили его в топ своего ценового сегмента и приравняли к iPhone 14 Pro Max в глобальном рейтинге лаборатории.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4610 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Основными энергопотребителями являются 6,36-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

При умеренном использовании смартфон смог проработать более двух дней на одном заряде. В режиме телефонных разговоров устройство проработало 18 часов 40 минут, а в режиме навигации — 8 часов 11 минут. При использовании социальных сетей смартфон разрядился после 8 часов 43 минут.

Скорость зарядки также была оценена как высокая: всего 39 минут по проводу и 53 минуты по воздуху с использованием док-станции с высокой выходной мощностью.

В результате всех испытаний Xiaomi 14 получил 133 балла и занял 37-е место в глобальном рейтинге DxOMark по автономности, наравне с iPhone 14 Pro Max. В своей ценовой категории он занял второе место, уступив всего один балл Nubia Red Magic 8 Pro.