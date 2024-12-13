Специалисты DxOMark признали Honor X9c с АКБ на 6 600 мАч лидером автономности

DxOMark опубликовали результаты нового тестирования, участником которого стал смартфон Honor X9c.

Специалисты DxOMark признали Honor X9c лидером автономности, хотя, как отмечается, время зарядки устройства не является рекордным и составляет 70 минут.

В ходе испытаний смартфон показал впечатляющие результаты: при интенсивном использовании в 7 часов в день он проработал 55 часов на одном заряде.

В умеренном режиме, при использовании 4 часа в день, устройство функционировало 89 часов, а в экономном режиме, с использованием 2,5 часа в день, — 128 часов.

В тестах DxOMark Honor X9c продемонстрировал следующие показатели: 15 часов 25 минут в играх, 29 часов 2 минуты при просмотре видео и 42 часа 23 минуты в режиме телефонных звонков.

Напомним, что модель оснащена аккумулятором емкостью 6600 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Honor X9c имеет 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2700х1224 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.