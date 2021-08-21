Специалисты DxOMark оценили экран iPhone 12

В iPhone всегда устанавливали качественные экраны, которые получали большое количество положительных отзывов от пользователей, но специалисты DxOMark больше доверяют не словам владельцев «яблочных» смартфонов, а лабораторным исследованиям.

Исследование независимой организации DxOMark показало, что в iPhone 12 дисплей установлен хуже, чем в Xiaomi Mi 11, но лучше, чем в iPhone 11 Pro Max.

Дисплей iPhone 12 заработал 85 балов, что позволило смартфону занять третье место в классе Premium, и 18 место в общем рейтинге.

Стоит отметить, что iPhone 11 Pro Max после замеров дисплея получил 84 балла, а iPhone 12 Pro Max заработал 88 балов.

Тут стоит обратить внимание, что экраны в Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Ultra имеют по 87 баллов, и в этих аппаратах установлены панели от корейской компании.

Недостатками в экране iPhone 12 посчитали желтый оттенок, недостаточную яркость и плавность отображения изображений.