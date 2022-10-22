Специалисты DxOMark назвали экран смартфона iPhone 14 Pro самым лучшим в мире

DxOMark уже давно занимаются не только тестированием камер фотоаппаратов и смартфонов. Сейчас специалисты организации еще занимаются тестированием звука смартфонов и дисплеями.

После тестов экрана iPhone 14 Pro Max, специалисты DxOMark отметили, что во флагманском смартфоне установлен самый лучший в мире дисплей.

По результатам тестов он набрал 149 баллов, что обеспечило экрану первое мест в общем рейтинге.

Стоит отметить, что DxOMark для тестирования разрабатывает собственную систему, и судя по ней в iPhone 14 Pro Max экран немного «зеленит» при просмотре под углом и обладает не самой высокой яркостью в помещении.

Среди плюсов была отмечена максимально высокая яркость — более 2000 кд/кв.м и отличная цветопередача при просмотре HDR-контента.