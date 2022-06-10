Специалисты Avast выявили вредоносный вирус в программе очистки CCleaner для ОС Windows

CCleaner является очень популярной программой для оптимизации работы компьютера, распространяемой бесплатно, но с ограниченным функционалом.

Не все пользователи знают, где можно скачать клиента CCleaner, и часто его скачивают с непроверенных источников.

Как сообщило издание BleepingComputer, злоумышленники в неоригинальную версию CCleaner зашили опасный вирус, который похищал данные пользователей.

Причем распространение опасного CCleaner проводили через поддельный веб-ресурс разработчика утилиты.

Злоумышленников разоблачили специалисты Avast, они и обнаружили в CCleaner опасный вирус.