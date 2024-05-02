Специалисты Apple уже работают над проблемой с будильниками в IPhone

Появились сообщения о проблемах с работой будильника на iPhone, и Apple подтвердила наличие этой проблемы.

Компания сообщила, что уже работает над ее устранением, однако не предоставила подробностей о причинах сбоев и временных рамках исправления.

Некоторые пользователи предполагают, что проблемы с будильником могут быть связаны с функцией Attention Aware, которая использует камеру TrueDepth для отслеживания положения лица пользователя. Однако, пока нет официальной информации от Apple о том, является ли именно эта функция причиной проблем.

Пользователи, столкнувшиеся с проблемой, могут попробовать временно отключить функцию Attention Aware в настройках устройства. Однако, полное решение проблемы ожидается от Apple в виде исправления программного обеспечения.

Рекомендуется следить за обновлениями операционной системы и установить их, как только они станут доступными, чтобы устранить проблему с работой будильника на iPhone.