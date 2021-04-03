Специалисты AnTuTu обновили рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Ежемесячный рейтинг AnTuTu очень сильно изменился за счет недавно представленных смартфонов.

Разработчики популярного бенчмарка опубликовали ТОП-10 самых производительных Android-смартфонов.

За прошлый месяц рейтинг полностью изменился и теперь в нем находятся только аппараты, созданные на базе процессора Snapdragon 888.

В текущий рейтинг уже попали смартфоны, представленные за последние два месяца, и теперь самым мощным аппаратом считается Black Shark 4 Pro.

Этот игровой аппарат в AnTuTu набрал 765 579 баллов. За ним следует OPPO Find X3 Pro и Nubia Red Magic 6 Pro с показателями 742 078 и 741 100 баллов.

Лидеры февраля расположились на 5,6 и 7 месте, и это Vivo X60 Pro+, iQOO 7 и Redmi K40 Pro соответственно.

Также сильно низко опустился Xiaomi Mi 11, который несколько месяцев назад был лидером рейтинга, а теперь он находится на 8 месте.

Напомним, рейтинг AnTuTu составляется на основе средних показателей, собранных как минимум с 1000 результатов тестов.