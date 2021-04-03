Специалисты AnTuTu обновили рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Специалисты AnTuTu обновили рейтинг самых мощных Android-смартфонов03.04.2021 22:45
Ежемесячный рейтинг AnTuTu очень сильно изменился за счет недавно представленных смартфонов.
Разработчики популярного бенчмарка опубликовали ТОП-10 самых производительных Android-смартфонов.
За прошлый месяц рейтинг полностью изменился и теперь в нем находятся только аппараты, созданные на базе процессора Snapdragon 888.
В текущий рейтинг уже попали смартфоны, представленные за последние два месяца, и теперь самым мощным аппаратом считается Black Shark 4 Pro.
Этот игровой аппарат в AnTuTu набрал 765 579 баллов. За ним следует OPPO Find X3 Pro и Nubia Red Magic 6 Pro с показателями 742 078 и 741 100 баллов.
Лидеры февраля расположились на 5,6 и 7 месте, и это Vivo X60 Pro+, iQOO 7 и Redmi K40 Pro соответственно.
Также сильно низко опустился Xiaomi Mi 11, который несколько месяцев назад был лидером рейтинга, а теперь он находится на 8 месте.
Напомним, рейтинг AnTuTu составляется на основе средних показателей, собранных как минимум с 1000 результатов тестов.
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